Bankamatik skandalı CHP İzmir İl yönetimine sıçradı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin başrolünde olduğu bankamatik personel skandalının artçı sarsıntıları sürüyor. Ömer Eşki'nin kamu zararı ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıkıp yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı bankamatik personel tartışmalarında bu kez adres Buca ve CHP İzmir il yönetimi oldu.

APAR TOPAR İŞ AKDİNİ SONA ERDİRDİNİZ

Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un Buca Belediyesi'nde bankamatik olduğu iddialarının ortaya atılmasının ardından Kurun'un iş akdinin sona erdirildiğini açıkladı.

KİMLER YOK Kİ

Balyemez, Kurun'un yanı sıra Burçin Şahin Ekici'nin 2023'te belediye iştiraki olan Buca Mar Şirketi kadrosunda işe girdiğini ve uzun bir süredir CHP İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yaptığını iddia etti. Balyemez, yine aynı şirket personeli Aslıhan Çelik'in de CHP İl binasında çalıştığını ileri sürdü.

BU ZARARI KİM ÖDEYECEK?

AK Partili Veli Balyemez paylaştığı video mesajda, "Bugün sizi önemli bir konuyla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Bundan iki ay önce Buca Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un, eski il yöneticilerinin ve bilumum kişilerin bankamatikçi olduğunu ortaya koydum. Ardından ne oldu? İl Kadın kolları Başkanının iş akdi feshedildi. Şu ana kadar aldığı maaşları rücu ettiniz mi? Bu kamu zararı değil mi? Bu zararı kim ödeyecek?" dedi.

İL SEKRETERİ DE BANKAMATİK

CHP İzmir İl sekreteri olan Burçin Şahin Ekici'nin de Buca Belediyesi'nde çalıştığını iddia eden Balyemez, "Yine yetmedi. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı sekreteri Burçin Şahin Ekici, 2023'te belediyemizin Buca Mar Şirketinden iş başı yapmış, uzun yıllardan beri de ilde sekreterlik görevi yapıyor. Yine yetmedi, Aslıhan Çelik adlı vatandaş, Buca Mar personeli ama sizin il binanızda görev yapmakta" ifadelerine yer verdi.

KİRLİ ÇAMAŞIRLARI NE YAPACAKSINIZ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen AK Partili Balyemez, "Genel sekreterimize sizin kirli çamaşırlarınızı ortaya dökeceğim gibi mesnetsiz iddialarda bulunurken, şimdi bu kadar ortaya çıkmış kirli çamaşırı ne yapacaksınız? Halkımızın tabiriyle acep bir gram yüzünüz kızarır mı?" dedi.

BELEDİYELERİ ARPALIĞA ÇEVİRDİNİZ

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Çağatay Güç'e çağrıda bulunan Balyemez, "İl Kadın Kolları Başkanınız bankamatikçi, sekreteriniz bankamatikçi, personel bankamatikçi. Bu saatten sonra hak, hukuk, adalet gibi altını dolduramayacağınız, içini dolduramayacağınız kavramlardan lütfen bahsetmeyiniz. Güzel İzmir'imizin belediyelerini arpalığa çevirdiniz. Kamu kaynaklarıyla siyasi kadrolarınızı beslediniz. Böylelikle gerçek emekçilerin maaşlarını ödemeyerek onları mağdur ettiniz" diye konuştu.

İSTİFAYA DAVET ETTİ

Balyemez açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Yine SGK ve vergi borçlarını ödemeyerek Buca halkını manipülatif söylemlerinizle yanılttınız. CHP kadroları belediyelerin üzerinde birer kambur haline gelmiş durumda. Günü geldiğinde eminim ki halk bu kamburları söküp atacaktır. Başta Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Çağatay Güç'ü ve yapay zekaya sorularak belediye başkanı yapılan Görkem Duman'ı buradan istifaya davet ediyorum. Kamu kaynaklarını har vurup harman savurmanıza artık yeter diyoruz. Takdir İzmir halkınındır."