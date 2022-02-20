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Giriş Tarihi: 20.2.2022 12:39 Son Güncelleme: 20.2.2022 14:29

Bankanın dikkati 50 milyon dolarlık vurgunu engelledi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Bankanın dikkati 50 milyon dolarlık vurgunu engelledi

Türkiye’de bulunan özel bir bankaya yurtdışında bulunan bir banka tarafından 50 milyon dolarlık transfer yapması için makbuz gönderildi. Banka, makbuz üzerinde yaptığı incelemede Kapital Yatırım Holding A.Ş.’den Dubai’de bulunan bir şirkete 50 milyon dolarlık transfer yapıldığını gördü. Şirket hesaplarında yapılan incelemede böyle bir transfere emir verilmediğini ortaya çıkaran banka sahte belgelerle vurgun yapmaya çalışan kişi yada kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Türkiye'de bulunan özel bir bankaya, muhabir banka (Yurtdışında şubesi bulunmayan yerel bankaların, farklı ülkelerdeki bankalar üzerinden işlem yapabilmesi için kullanılan tanımlama) aracılığıyla Kapital Yatırım Holding A.Ş., tarafından Dubai'de bulunan başka bir firmaya 50 milyon dolar tranfer yapıldığına dair belge sunuldu. Banka transfere yönelik araştırma yapmaya başladı. Yapılan araştırmada söz konusu holdingin hesaplarında böyle bir çıkış emri verilmediği tespit edildi.

SAHTE BELGEYLE 5O MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Banka kendi sistemleri üzerinde yaptığı detaylı araştırmada, makbuzda yer aldığı gibi belirtilen 50 milyon dolarlık bir çıkış emri bulunmadığını belirledi. Bankadan çıkış emri verilmiş gibi düzenlenen makbuzda yapılan incelemede ise TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı damgalı ve İstanbul Vergi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen belgelerin orjinalinin bankada yer almadığı ortaya çıkınca bir dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğü ortaya çıktı.

HESAP HAREKETLERİNDE TRANSFER ÇIKMADI

Özel bankanın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak sahte belgelerle 50 milyon dolar transfer edilmeye çalışıldığı yönünde suç duyurusunda bulunuldu. Banka avukatları savcılığa sunduğu dilekçede, müşterisi olan Kapital Yatırım Holding A.Ş.'nin hesap hareketlerinde böyle bir transferin gerçekleştirilmediği, muhabir banka aracılığıyla gönderilen makbuz ile bankanın zarara uğratılmak istendiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

50 milyon dolarlık makbuzun asıllarının kendi ellerinde bulunmadığı ifade eden banka sahte belgelerle 50 milyon dolarlık transfer yapmaya çalışan kişi yada kişilerin tespit edilerek cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bankanın dikkati 50 milyon dolarlık vurgunu engelledi
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