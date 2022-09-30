Bankaya Gitmeden Hesap Açma: İnternetten, Şubeye Gitmeden Banka Hesabı Nasıl Açılır, Online İşlem İçin Ne Gerekiyor?

Günümüzde fiziki olarak bankaya gitmeden online işlem yapmak çok sık rastlanılan bir durumdur. İnternet bankacılığının yaygınlaşması, özellikle zamandan tasarruf sağlamak isteyenler için de birebirdir. Herhangi bir bankaya gitmeden hesap açma ile alakalı araştırma yapan kişiler, bu konuda detaylı bilgiye sahip olmak isterler. Daha önce herhangi bir kaydı olmayan kişiler rahatlıkla uzaktan banka hesabı açabilir. Bunun için ise bazı işlemlerden geçmek gerekir. Vadeli veya vadesiz hesap açmak isteyenler için internetten, şubeye gitmeden banka hesabı nasıl açılır ve online işlem için ne gerekiyor sorularına dair cevaplar...

Bankaya Gitmeden Hesap Açma

Yeni hesap açmak isteyen ve bunun için zaman bulamayan kişiler için internet bankacılığının büyük önemi vardır. Bankaya gitmeden hesap açma ile ilgili öncelikle uzaktan kimlik sürecinde görüntülü görüşme başlamadan hesap açılacak bankanın uygulamasını ve başvuru formunu hazırlamak gerekir. Belirli şartları sağlayan herkesin kolaylıkla online hesap açabileceği söz konusudur. Bunun için belirli yöntemleri uygulamak önem taşır. Müşterisi olmak istediğiniz bankanın ana ekranından giriş yaptıktan sonra başvuru belgesini doldurarak işe başlayabilirsiniz. Ardından uygulamada gösterildiği gibi çipli kartınızın arka kısmını kameraya okutun. Yönlendirmeleri takip ederek yüzünüzü kameraya okutun ve sözleşmeleri okuyup, onayladıktan sonra sms ile doğrulayıp hesap açılışını tamamlayabilirsiniz.

Bankaya Gitmeden Vadesiz Hesap Açma

Dijital dönüşümün artış gösterdiği günümüz döneminde internet bankacılığının da nasıl yaygınlaştığı gözle görülür derecede arttı. Pek çok kişi, bankaya gitmeden pek çok işini online internet bankacılığı üzerinden çözmektedir. Bankaya gitmeden vadesiz hesap açma dönemiyle birlikte, kişiler her gün 24 saat boyunca işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu durumda vadesiz hesap, bireylerin istedikleri zaman kullanabileceği ve bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebildiği bir hesap türüdür. Bankanızın mevduat hesabı varsa, öncelikle mobilden uygulamasına giriş yapın. Ardından hesaplarım> vadesiz hesap açılışı adımlarını izleyerek vadesiz mevduat hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Şubeye Gitmeden Hesap Açma

İnternet bankacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte şubeye gitmeden bireysel hesap açma durumunda da artış yaşanmıştır. Son derece kolay bir işlem olması da internet bankacılığına olan talebi arttırmıştır. Yeni hesap açmak isteyenler bazı koşulları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar ise; Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, Türkiye sınırlarında ikamet ediyor olmak ve çipli kimlik kartına sahip olmaktır. Bu şartlar sağlandığı müddetçe hesap açacağınız bankanın uygulamasını indirip, kısa sürede müşterisi olabilirsiniz.