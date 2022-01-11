Haberler Yaşam Haberleri “Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 11.1.2022 12:04 Son Güncelleme: 11.1.2022 12:07

“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu “özel ekip” tarafından gerçekleştirilen “Banko” operasyonunda yasa dışı bahis oynata 18 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan "özel ekiplerin" uzun süren saha çalışmaları sonucu, yasadışı bahis oynatanlara göz açtırılmıyor.

Yasadışı bahis oynatan bir derneğin de aralarında bulunduğu 11 adrese yönelik toplam 100 polisin katılımıyla eş zamanlı "Banko-2" operasyonu gerçekleştirildi. Yasadışı bahis oynattığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet Harddisk, 9 adet cep telefonu, bir miktar esrar narkotik maddesi, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin 435 TL para ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildi. Yakalanan 18 kişiden 15'i gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık'tan spor dünyasını yıkan haber...
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Akdeniz'de son dakika 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
SON DAKİKA: Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme
Altın fiyatları Fed darbesi yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Stokçuluk yapan yanacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Beklenen yasa yürürlüğe girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA