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Giriş Tarihi: 25.4.2024 10:16

Banu Parlak güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat çifti hakkında Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Azmettirici oldukları iddia edilen ve 8 yıla kadar hapis cezası istenen Polatlar, bugün hakim karşısına çıkacak!

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Banu Parlak güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Kasım ayından bu yana cezaevine olan Polat çiftiyle ilgili şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle de soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Polat ailesinin yargılanmasına bugün başlanacak. Polatlar Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Banu Parlak güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında!
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