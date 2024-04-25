Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:20
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarından tutuklandı. Polat çifti hakkında Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Haklarında 8 yıla kadar hapis cezası istenen Polatlar, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda eşi Engin Polat'ı gördüğünde gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, olayda tetikçi olarak tutulan Can Dalton ile aralarında geçen konuşmayı anlattı: Namusunu elinden alacağım dedi!