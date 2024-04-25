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Haberler Fotohaber Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:20

Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarından tutuklandı. Polat çifti hakkında Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Haklarında 8 yıla kadar hapis cezası istenen Polatlar, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda eşi Engin Polat'ı gördüğünde gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, olayda tetikçi olarak tutulan Can Dalton ile aralarında geçen konuşmayı anlattı: Namusunu elinden alacağım dedi!

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Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Kasım ayından bu yana cezaevine olan Polat çiftiyle ilgili şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle de soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Polat ailesinin yargılanmasına bugün başlanacak. Polatlar Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

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Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirildi. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Dilan ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun duruşmaya izleyici olarak katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinde Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine 'Serbest meslek' şeklinde cevap verdi. Mahkeme hakiminin nasıl bir serbest meslek demesi üzerine Polat, "Kozmetik şirketlerim var" yanıtını verdi. Aylık gelirinin sorulması üzerine ise Engin Polat aylık 200 bin lira geliri olduğunu söyledi.

Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

"CAN DALTON EŞİMİ VE BENİ TEHDİT ETTİ"

Mahkemede söz alan ve savunma yapan Dilan Polat, saldırıda tetikçi olarak tutukları Can Dalton çetesiyle ilgili de bilgi verdi. "Ben Banu Parlak'ı tanırım kendisi 6 yıllık arkadaşım. Küsüp barıştığımız dönemler oluyordu. İş yeri kurşunlanmadan önce işleri konusunda benden yardım destek istemişti. Ben de kendisine seve seve yardım edeceğimi söyledim.

Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

Daha sonra sosyal medyada haberleri görünce haberim oldu. Can güvenliğinin olmadığını ve bizi sorumlu tuttuğuna dair paylaşımlar gördüm. O ana kadar aramızda problem yoktu. İş yerinin kurşunlandığını da basın ve sosyal medyadan öğrendim. Bu sırada yargılandığımız kişilerle de hiçbir bağlantımız yoktur. Daltonlar çetesi eşimi ve beni de tehdit etmiştir. Bununla alakalı mesajlar da mevcut" dedi. Özür dilerim eşimi görünce dedi ve ağlamaya başladı.

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