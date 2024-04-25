Dilan Polat ve Engin Polat’tan Can Dalton itirafı: Namusunu elinden alacağım demişti!

Daha sonra sosyal medyada haberleri görünce haberim oldu. Can güvenliğinin olmadığını ve bizi sorumlu tuttuğuna dair paylaşımlar gördüm. O ana kadar aramızda problem yoktu. İş yerinin kurşunlandığını da basın ve sosyal medyadan öğrendim. Bu sırada yargılandığımız kişilerle de hiçbir bağlantımız yoktur. Daltonlar çetesi eşimi ve beni de tehdit etmiştir. Bununla alakalı mesajlar da mevcut" dedi. Özür dilerim eşimi görünce dedi ve ağlamaya başladı.