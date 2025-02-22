Banyoya koydukları kömür kovasından sızan gaz can aldı

Olay, ilçeye bağlı Karadoruk köyünde yaşandı. Köyde yaşayan Halil İbrahim Haliloğulları ile kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları sabah saatlerinde yaktıkları kömür kovasını evin donan suyunu açmak için banyoya koydu.

Bir süre sonra iki kardeş halsizlik ve mide bulantısı nedeniyle zehirlendiklanlayarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen iki kardeşten Halil İbrahim Haliloğulları yolda hayatını kaybetti. Kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.