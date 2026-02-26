Baraj doluluk oranları son durum | İSKİ ile 26 Şubat İstanbul’da baraj doluluk oranı kaç oldu, arttı mı?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren baraj doluluk oranları, 26 Şubat itibarıyla güncellendi. İSKİ verilerine göre son yağışların ardından rezervlerdeki yükseliş dikkat çekti. Özellikle yaz ayları öncesinde su rezervlerindeki değişim, olası kuraklık riskine karşı yapılan planlamalar açısından büyük önem taşıyor.
İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 43,70'e çıkarak yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.
Ocak ayında yüzde 28 seviyelerinde ölçülen baraj doluluk oranı, Şubat ayında etkili olan kar yağışı ve sağanaklarla birlikte hızlı bir yükseliş gösterdi. Yağışların özellikle havza bölgelerinde yoğunlaşması, su rezervlerine doğrudan katkı sağladı. Böylece İstanbul genelinde doluluk oranlarında dikkat çeken bir toparlanma yaşandı.
İstanbul'da yağışlarla birlikte barajlarda yükseliş sürüyor. Ömerli Barajı yüzde 60'ı aşarken, Elmalı Barajı yüzde 92 doluluk oranına ulaştı. Buna karşılık Terkos Barajı ve Sazlıdere Barajı yüzde 30'un altında kalmaya devam ediyor. Yetkililer, artışa rağmen tasarruf çağrılarını sürdürüyor.