Baraj gölünde kaybolan İrlandalı turistin cesedi 5. günde bulundu

Alanya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, 22 Ekim'de kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi. Öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi. Tekne kaptanı, suda kaybolduğu anlaşılan turistin bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma'nın (Side SAK) gönüllüleri sevk edildi.

22 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Oymapınar Baraj Gölü'ne girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith'in cansız bedenine 5. günde ulaşıldı. Arama çalışmalarına bu sabah su altı araçlarıyla devam eden ekipler, Antony Dmien Smith'i yaklaşık 22 metre derinlikte buldu. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından sudan çıkarılan Antony Dmien Smith'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan kız arkadaşı gözyaşlarına boğuldu.