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Giriş Tarihi: 9.7.2024 09:22 Son Güncelleme: 9.7.2024 09:29

Baraj gölünde yüzerken boğulan genç adamın cansız bedeni bulundu

Adana’da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Muharrem Akkoç’un (19) cansız bedenine ulaşıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Baraj gölünde yüzerken boğulan genç adamın cansız bedeni bulundu

Olay, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla giden Muharrem Akkoç, serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzen Akkoç, kıyıya yaklaşmak isterken suda kayboldu. Akkoç'un gölde battığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin gece saatlerine kadar süren arama çalışmasında Akkoç, bulunamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Havanın karanlık olması nedeniyle ara verilen arama faaliyetine, sabah günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı. Dalgıç polislerin su altında yaptığı aramada Akkoç'un cansız bedeni bulundu.

Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Akkoç'un yakınları gözyaşları döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Baraj gölünde yüzerken boğulan genç adamın cansız bedeni bulundu
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