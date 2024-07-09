Baraj gölünde yüzerken boğulan genç adamın cansız bedeni bulundu

Olay, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla giden Muharrem Akkoç, serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzen Akkoç, kıyıya yaklaşmak isterken suda kayboldu. Akkoç'un gölde battığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin gece saatlerine kadar süren arama çalışmasında Akkoç, bulunamadı.