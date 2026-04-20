Baraj kapakları açılınca Kızılırmak taştı! Köy su altında kaldı

Kent genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası İmranlı Sulama Barajında doluluk oranının artması nedeniyle baraj kapakları açılarak su tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye edilen su nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta taşkın meydana geldi. Yaşanan taşkınla Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Canova köyü su altında kaldı.
Köyün yolu suların yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylüler ulaşımı traktörle sağlamaya çalıştı. Köydeki çok sayıda evde su baskınları yaşandı. Ekili arazilerinin su altında kalmasıyla bölgeye Devlet Su İşleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.