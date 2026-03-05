Kaza, Tunceli Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GDA 224 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mameki Köprüsü'nden yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü.

Baraja uçan araçta kurtarılmayı bekledi: Can pazarı kamerada

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan 23 yaşındaki sürücü A.D., itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.