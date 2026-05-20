Barajda taşkın korkusu esnafa kepenk kapattırdı

Tokat
'ın Turhal ilçesinde tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı, son dönemdeki yoğun yağışlarla yüzde 98.5'e ulaştı. Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesi ve bölgede devam eden yağışların ardından taşkın ihtimaline karşı ilçe merkezinde hareketlilik yaşandı. Özellikle riskli bölgelerde bulunan bazı esnaf kepenk kapattı. Vatandaşların da su baskınına karşı kendi imkânlarıyla önlem aldığı görüldü. Bazı işyeri sahipleri dükkân girişlerine kum torbaları yerleştirip ürünlerin üzerini muşambalarla kapatırken, bazı vatandaşların ise suyun içeri girmesini engellemek amacıyla kapı aralarına köpük sıktığı görüldü. Bazı esnaf da ürünlerini kamyonlara yerleştirdi. Öte yandan ilgili kurum ekipleri de taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, muhtemel sel durumunda Yeşilırmak üzerinde sürüklenebilecek ağaç dallarının su akışını engelleyerek taşkın riskini artırmaması için bazı bölgelerde ağaç budama çalışması gerçekleştirdi. Riskli noktalarda iş makineleri ve ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.