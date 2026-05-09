Barajdan çıkarılan ceset Kübra’ya ait

Antalya
'nın Serik ilçesinde, 30 Nisan'da kaybolan ve öldürülüp yakıldıktan sonra gölete atılan Kübra Yapıcı
'nın (28), göletten çıkarılan cesedine Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonuçlandı. Otopsi işlemleri sonucunda maktulden alınan DNA örnekleri ile anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleşti. Cesedin, Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi. Test sonucunu öğrenen anne Gülseren, baba Yunus Yapıcı bir kez daha yıkıldı. Yapıcı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesine götürüldü. Cenazeyi teslim alan amca Mehmet Yapıcı, "Biraz parası vardı. Parayı IBAN'dan bize aktar dediler. O da direndi" dedi.