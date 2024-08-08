Barajı gölünde piknik faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

Bostankent köyünde yaşayan Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Burada suya giren Rabia Karakaya (13) yüzerken çırpınmaya başladı. Rabia'yı görüp kurtarmaya çalışan aile fertleri boğulma tehlikesi geçiren çocukla birlikte akıntıya kapıldı. Suya giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) kısa sürede suda kayboldu. Bölgedeki vatandaşlarla AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenlerine ulaşırken, suda kaybolan Fatma Karakaya için de arama çalışmaları devam ediyor. Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muş Valisi Avni Çakır, 5 kişinin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini belirterek, "Söz konusu 5 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. 1 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerinde. Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunuyor" dedi.