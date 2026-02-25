Barajın çevresinde heyelan alarmı: Felaketin boyutu görüntülere yansıdı!

Afyonkarahisar kent merkezin ile birlikte ilçelerde son günlerde yaşanan yağışlar sonrası baraj ve göletlerdeki doluluk seviyeleri hızla arttı. Sultandağı ilçesindeki Doğancık Barajı'nda da su seviyesi yağışlarla birlikte arttı. Artışla birlikte baraj gölü çevresindeki patika yolların geçtiği ormanlık alanda heyelan yaşandı.
SU TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR
Heyelanda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için baraj bölgesine girişler alınan karar doğrultusunda yasaklandı. Heyelanın yaşandığı bölgede devrilen ağaçlar ile birlikte toprak ve çamurun yolları kapatması ise facianın boyutunu gösterdi. Edinilen bilgilerde, ilgili kurumlar tarafından barajda su tahliyesinin kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi.