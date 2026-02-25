Barajın çevresinde heyelan alarmı: Felaketin boyutu görüntülere yansıdı!

SU TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR

Heyelanda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için baraj bölgesine girişler alınan karar doğrultusunda yasaklandı. Heyelanın yaşandığı bölgede devrilen ağaçlar ile birlikte toprak ve çamurun yolları kapatması ise facianın boyutunu gösterdi. Edinilen bilgilerde, ilgili kurumlar tarafından barajda su tahliyesinin kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi.