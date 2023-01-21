Barajlar çekiliyor tarih gün yüzüne çıkıyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yağışların gecikmesi Baraj göllerindeki sularında çekilmesine ve azalmasına yol açıyor. Suyla dolan baraj göllerinin su seviyelerinin yüzde 30'un altına düşmesine rağmen İstanbul'da su sorunu yaşanmayacağını belirten yetkililer bu oranların son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak tesit edildiğini kaydettiler.
SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 30.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 52.84 olarak ölçülmüştü.
BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR ÇEKİLİNCE TARİHİ YAPILAR ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Büyükçekmece baraj gölü de bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 33.47 olarak ölçüldü. 2022 yılının Nisan ayında doluluk oranı yüzde 96'nın üzerine çıkmış, neredeyse baraj tamamen dolmuştu. Barajdaki su seviyesindeki azalmanın ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı Trakya'da durdurmak için yapılan tarihi "Çakmak" savunma hattının bazı bölümleri gün yüzüne çıktı. Su seviyesinin geri çekilmesiyle daha önce suyla dolu alanlar adeta çöle döndü.
İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI YÜZDE 36.51'LE TERKOS OLDU
İstanbul'un şu anda en fazla su bulunan barajı ise Terkos İSKİ verilerine göre baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 36.51. olarak ölçüldü. Toplam kapasitesi 162 milyon metre küp olan Terkos'ta yaklaşık 59.23 milyon metreküp su kaldığı belirtildi. Ölçülen bu oran son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Terkos baraj gölünde 2021 yılında doluluk bu tarihte yüzde 46.85 olarak ölçülmüştü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ise doluluk oranı yüzde 90'lara yaklaşmıştı. Baraj gölünün bir çok bölümünde su çekilmelerinin izleri görülürken, su olan bölümlerin ise sığlaştığı görüldü.
İKİ BARAJ NEREDEYSE TAMAMEN KURUDU
İstanbul'un diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.39 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 4.68 bu iki baraj adeta kurudu.
İSKİ: İSTANBUL'DA SU SIKINTISI YOK
İSKİ yetkilileri İstanbul'un yağış noktası dediğimiz Melen'den Istrancalar'a kadar 400 kilometrelik bölgede yeterli yağış aldığında bu suyun İstanbul'un her noktasına sorunsuz ve su kalitesini garanti edecek şekilde ulaştırıldığını ve susuzluk tehlikesine karşı İstanbulluların kullanabileceği suyun temin edildiğini kaydettiler.
İstanbul'da yapılan ölçümlere göre barajlarında son durum ise şöyle:
-Alibeyköy Barajı: Yüzde 16.47,
-Büyükçekmece : Yüzde 33.47,
-Darlık : Yüzde 27.94,
Elmalı: Yüzde 27.84,
Istrancalar: Yüzde 26.35,
Kazandere: Yüzde 4.68,
Ömerli: Yüzde 33.49,
Papuçdere: Yüzde 4.39,
Sazlıdere: Yüzde 36.11,
Terkos: Yüzde 36.51 olarak ölçüldü.