Barajlar çekiliyor tarih gün yüzüne çıkıyor

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI YÜZDE 36.51'LE TERKOS OLDU

İstanbul'un şu anda en fazla su bulunan barajı ise Terkos İSKİ verilerine göre baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 36.51. olarak ölçüldü. Toplam kapasitesi 162 milyon metre küp olan Terkos'ta yaklaşık 59.23 milyon metreküp su kaldığı belirtildi. Ölçülen bu oran son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Terkos baraj gölünde 2021 yılında doluluk bu tarihte yüzde 46.85 olarak ölçülmüştü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ise doluluk oranı yüzde 90'lara yaklaşmıştı. Baraj gölünün bir çok bölümünde su çekilmelerinin izleri görülürken, su olan bölümlerin ise sığlaştığı görüldü.

İKİ BARAJ NEREDEYSE TAMAMEN KURUDU

İstanbul'un diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.39 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 4.68 bu iki baraj adeta kurudu.

İSKİ: İSTANBUL'DA SU SIKINTISI YOK

İSKİ yetkilileri İstanbul'un yağış noktası dediğimiz Melen'den Istrancalar'a kadar 400 kilometrelik bölgede yeterli yağış aldığında bu suyun İstanbul'un her noktasına sorunsuz ve su kalitesini garanti edecek şekilde ulaştırıldığını ve susuzluk tehlikesine karşı İstanbulluların kullanabileceği suyun temin edildiğini kaydettiler.