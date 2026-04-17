Barajlarda kar bereketi

Karlı ve yağışlı kışın ardından barajlar doldu. Barajlardaki doluluk oranı Bursa'da yüzde 96,4'e yükselirken Adana'da yüzde 80'in üzerine çıktı. Yazın buharlaşma nedeniyle su seviyelerinde düşüş yaşanabileceğini belirten uzmanlar tasarruf uyarısında bulundu. Birçok şehirde kritik seviyelere kadar gerileyen su rezervleri, son aylarda artan yağışlarla birlikte önemli ölçüde toparlandı. Bursa'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 96,4'e ulaştı. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ise yürütülen çalışmalarla baraj doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı. Yozgat'taki Uzunlu Barajı'nda doluluk oranlarını da yükseldi.