Barajlarda kış bereketi

Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajların toplam su miktarını artırdı. Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Trakya'da DSİ'nin sorumluluk sahasında bulunan 14 barajda 15 Ocak itibarıyla toplam 425 milyon 539 bin metreküp su bulunuyor.

Barajlarda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 9 günde 48 milyon 291 bin metreküp arttı. Yetkililer, barajlardaki su seviyesinin gelecek günlerde dağlardaki karın erimesiyle daha da yükselmesini bekliyor. Bu süreçte Kırklareli barajlarına 33 milyon 218 bin metreküp, Edirne barajlarına 14 milyon 688 bin metreküp, Tekirdağ barajlarına ise 385 bin metreküp su girişi oldu.

KÖY YOLLARI AÇILIYOR

Gümüşhane ve Artvin'de kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 167 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler aralıksız şekilde yolların açılması için çalışıyor.