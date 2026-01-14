Barajların su seviyesi yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından yükselişe geçerek yüzde 22,90 olarak ölçüldü. Yılbaşından bugüne kadar 72,56 milimetre yağış düşen barajların seviyesi yüzde 4,36 oranında arttı. Su miktarı, Ömerli'de yüzde 29,98, Darlık'ta yüzde 36,88, Elmalı'da yüzde 71,17, Terkos'ta yüzde 16,43, Alibey'de yüzde 17,92, Büyükçekmece'de yüzde 17,36, Sazlıdere'de yüzde 14,38, Istrancalar'da yüzde 43,95, Kazandere'de yüzde 7,83, Pabuçdere'de yüzde 7,83 olarak hesaplandı. SABAH