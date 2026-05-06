Baraka metrelerce aşağıya düştü: 2 kişi ağır yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Kızılhisar mahallesindeki kırsal alanda özel bir firmaya ait inşaat alanında bulunan bekçi barakası afet sırasında yerinden koparak metrelerce aşağıya yuvarlandı. Bu sırada inşaatın bekçisi Mehmet Karayol ve eşi Bedriye ağır yaralandı.

Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedriye Karayol yoğun bakım ünitesine konulurken, vücudunda derin kesikler olan Mehmet Karayol'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.