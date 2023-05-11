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Giriş Tarihi: 11.5.2023 18:35 Son Güncelleme: 11.5.2023 18:53

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi açılışa hazır

Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve denizleri hatırlatacak konsepte Beşiktaş Levent'teki Osmanlı mimari özelliklerine sahip olan ve 35 aylık süreçte yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii Cumartesi günü yapılacak açılışa hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı cuma namazıyla ibadete açılacak camii 20 bin kişinin aynı anda ibadet edeceği kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi açılışa hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yapımı tamamlandı. 35 aylık süreçte yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Cuma namazıyla ibadete açılacak. Açılışına saatler kala son hazırlıklar yapılırken camiinin İstanbul'un görkemli camileri arasına gireceği kaydedildi.

20 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

7 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişilik olacak. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunuyor. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre uzunluğunda. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edildi. İçinde 9 asansörün de bulunduğu camide, 1 de çok amaçlı salon mevcut.

CAMİİ MİMARİSİ DENİZCİLİKTEN İZLER TAŞIYOR

Caminin mimarisi Barbaros Hayrettin Paşa ve denizcilikten izler taşı dığını belirten inşaat mühendisi ve Levent Camii Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "3 Temmuz 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin teşrifleriyle temel atma merasimimizi gerçekleştirdik. Temel atma merasimimizden sonra hızlı bir şekilde cami inşaatımıza başladık ve 35 ay gibi sürede, bu büyüklükte bu yoğunlukta bir inşaatı, şükürler olsun tamamladık. Artık günler demiyoruz, haftalar demiyoruz, saatler sonra inşallah camimizi cemaatiyle buluşturmuş olacağız. Yarın cuma. Cuma namazıyla beraber camimiz cemaatiyle buluşmuş olacak. Her gün 150-200 insanın artı 20'ye yakın teknik personelin mimar, mühendis, tekniker gibi teknik personelin çok yoğun çalışma ve gayretleriyle projemizi bu hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız projemizin adını Barbaros Hayrettin Paşa Camii olarak ilan edince ondan sonraki süreçte de camimizde Barbaros'a ve denize doğru bir yoğunlaşma şekilde oldu. Şu an üstünde bulunduğumuz halı deniz yosunu, deniz dalgalarını görebildiğiniz bir deşende. Ana kubbemizdeki yazımız nanoteknolojiyle yapıldı. Yazınızın etrafındaki süslemede bir gemi dümenini, yazımızın ortasındaki 16 köşeli kutup yıldızını da çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kubbe pencerelerinizde yelkenli görebiliyorsunuz. Buna benzer deniz ve Barbaros'u hatırlatacak birçok detayı, çinilerimizle, minyatürlerimizle bu detayların hepsini görme şansımız olacak. 18 bin 500 metrekarelik bir arazi. Bizim sıfır kotu dediğimiz yani şu anda camimizin zemin kotunun altında 4 tane daha katımız var. Bu dört katta otoparklarımız var, kültürel ve sosyal etkinlik alanlarımız var. Müftülüğümüzün organize edeceği, çalıştıracağı 4-6 yaş kreşimiz, anaokulumuz var. Kitap kahve bölümümüz var. Dijital sanatların sergileneceği farklı atölyeler olacak. Avlusunda ve dış avlusunda toplam 20 bin insanın aynı anda ibadet edebileceği bir cami olarak tasarlandı ve hayata geçirildi" dedi.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camisi açılışa hazır
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