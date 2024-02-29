Gaz yapan gıdalar maalesef yemek sonrasında bireylerde gaz sancısı, şişkinlik ve hazım problemlerine yol açmaktadır. Özellikle emziren anneler gaz yapan yiyecekler yedikleri zaman bebekleri de bu durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle hangi yiyeceklerin gaz yaptığını bilmek faydalı olacağı için barbunya gaz yapar mı, barbunya yetişkinlere ve emziren annelere gaz yapar mı araştırıp bir araya getirdik.

Barbunya Gaz Yapar Mı?

Baklagiller familyasının bir üyesi olan barbunya hemen herkes tarafından sevilerek tüketilmektedir. Ancak bilinmesi gerekir ki barbunya tıpkı familyasının diğer üyeleri mercimek, kuru fasulye gibi gaz yapıcı özelliklere sahiptir. Sık ve fazla barbunya tüketimi kişilerde gaz, hazım ve şişkinlik gibi sıkıntıların baş göstermesine neden olmaktadır.

Barbunya Yetişkinlere Gaz Yapar Mı?

Barbunya yediden yetmişe herkeste az ya da çok gaz oluşmasına neden olan bir gıdadır. Yetişkin bireyler barbunya tüketecekleri zaman gaz yapmaması için pişirmeden evvel barbunyaları bir gece önceden suda bekletmeleri gerekmektedir. Ayrıca küçük porsiyonlarla ve gün ortasında tüketmek gaz oluşmasını en az seviyeye indirecektir.

Barbunya Emziren Annelere Gaz Yapar Mı?

Henüz anne sütü ile beslenen bebeklerin annelerin beslenme şekilleri düzenli ve sağlıklı olmalıdır. Anne sütü yoluyla yiyeceklerdeki özler bebeklere de geçmektedir ve bu yüzden emziren anneler özellikle gaz yapıcı gıdalardan uzak durmalıdırlar. Barbunya gaz yapıcı bir gıda olduğu içim emziren anneler tükettiği zaman hem kendilerinde hem de bebeklerinde gaz problemi oluşacaktır.