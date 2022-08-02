Barem Ambalaj ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Barem Ambalaj halka arz oluyor!

Barem Ambalaj halka arz talep toplama tarihleri SPK'nın bu haftaki bülteninde duyuruldu. 3-4 Ağustos tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak olan şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak "Barem Ambalaj ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Barem Ambalaj halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm ayrıntılar
Barem Ambalaj halka arz tarihi ve detayları belli oldu. Barem Ambalaj,3-4 Ağustos 2022 tarihinde halka arz işlemlerini gerçekleştirecek.
Barem Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.500.000 adet payını, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 36,00 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.
Resmi olarak halka arz sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 8 Ağustos'ta işlem görmesi bekleniyor.
Barem Ambalaj; gıda, ambalaj, içecek ve temizlik sektörleri başta olmak üzere geniş tabana yayılmış sektör ve müşteri profiliyle Türkiye'nin önde gelen firmalarına hizmet veriyor. Şirket üretim maliyetleri arasında önemli yer tutan enerji giderlerini minimize edebilmek adına İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki tesislerinde toplam kurulu gücü 3,6 MWh olan 2,0 milyon dolar tutarındaki GES yatırımını cari yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamladığını ve Nisan 2022 sonu itibarıyla tüm tesislerde elektrik üretimine başlandığını duyurdu.
Şirketin açıkladığı verilere göre, 2021 yıl sonunda yıllık yüzde 87 artışla 771,1 milyon TL satış geliri elde eden Barem Ambalaj, 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artışla 370,5 milyon TL satış geliri elde etmiş olup 2022 yıl sonunda 1,5 milyar TL satış geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Şirket, faaliyet karlılığında ise 2021 yıl sonunda yıllık yüzde 148 artışla 179,8 milyon TL FAVÖK elde ettiğini, 2022'nin ilk çeyreğinde ise yüzde 319 artışla 103,4 milyon TL FAVÖK elde ettiğini açıkladı.
Halka arza ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"31.12.2022 finansallarındaki FAVÖK tutarının, 2022 yılı için 348,3 milyon TL'lik FAVÖK tahmininden daha düşük olması halinde, sapma oranı kadar ilave pay Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar'ın hesaplarından yatırımcıların hesabına aktarılacaktır. Barem Ambalaj'ın satış ve karlılığındaki artış, marjlarla da desteklenerek finansal tablo dönemleri itibarıyla önemli bir finansal ve istikrarlı büyüme performansı sergilemiştir. Barem Ambalaj'ın halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek arzda, 3 Ağustos Çarşamba ve 4 Ağustos Perşembe günlerinde BARMA.HE koduyla 36,00 TL fiyattan talep toplanacak. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 7,5 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 3,5 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 10,5 milyon adet pay satışa sunulacak. Şirket'in sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 7.500.000 TL nominal değerli payların satışından elde edeceği nette 255.750.000 TL tutarındaki fonun yüzde 45'i finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, yüzde 55'i işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır."