Barınakta şüpheli ölüm!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortahisar Yalıncak'taki sosyal tesislerde aşçı olarak görev yapan Selim Bayrak (32), gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte işten çıktıktan sonra Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'ne gitti. İki arkadaşın, eski belediye arkası Kültür Merkezi önü mevkiinde bulunan bağımsız balıkçı barınaklarında vakit geçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre saat 23.00 sıralarında işten ayrılan Bayrak ve arkadaşı, barınaklara geçti. Sabah saat 05.00 sularında gelen ayak sesleri üzerine uyanan arkadaşı, Bayrak'ı yüzü morarmış halde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Selim Bayrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Şüpheli ölüm üzerine Cinayet Büro ekipleri ile asayiş birimleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bayrak'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.