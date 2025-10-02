Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı: Talimatlar avukattan...

CEZAEVİNDE TEHDİT EDİLMİŞ

İddiaya göre 20.02.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bildiren Gökhan Sedat Bulut, 'Boyun' grubu tarafından ifadesini değiştirmesi için avukatı üzerinden tehdit edildiğini ileri sürdü. Bulut ifadesinde ''Tutuklandıktan sonra da Metris 2 NoLu Ceza İnfaz Kurumuna avukat Recep Varol geldi. Bana bu şahıs ''Beratcan Gökdemir'in selamını getirdiğini, örgüt içerisinde herhangi bir şahsın ismini veya yaptığı eylemi anlatırsam bana ve dışarıda bulunan aileme zarar vereceklerini'' söyledi ve beni tehdit edip gitti. Bu görüşten 1 hafta sonra tekrardan avukat Recep Varol, Beratcan Gökdemir'in talimatıyla beni ziyarete geldi. Avukat Recep Varol bana "Suat Kutlutürk dosyasında Metehan Çakır ve Muhammed Ali Bulat'ın ismini vermişsin. Bu nedenle bütün olayları senin üzerine yıkacağız. Senin aileni de dışarıda rahat bırakmayacağız. Kardeşin dışarıda bu saatten sonra seninle görüşeceğiz'' diyerek beni tehdit edip gitti. Bu olaydan sonra korktuğum için ailemin evini taşıdım ve kimseye de bu olayları anlatamam" dedi.