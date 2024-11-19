Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlar bürosunca, kırmızı bültenle aranırken İtalya'da gözaltına alınan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

KUNDAKLAMA VE YAĞMA

Bağcılar'da bir oto galerinin yağmalanma amaçlı tehdit edilmesi, Bağcılar'da faaliyet gösteren bir oto yıkamanın yağmalanması, Esenyurt'ta bir aracın kundaklanması ve Şişli ve Pendik'te faaliyet gösteren bir iş yerinin yağmalanması olaylarına karışan kişilerin Barış Boyun suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 15 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 GÖZALTI

Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet balistik çelik yelek, 196 adet 9 mm fişek ve 113 adet 45 mm fişek ele geçirildi.