Barış Manço Müzesi Nerede? Barış Manço Evi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Barış Manço Müzesi nerede ve Barış Manço Müzesine Nasıl Gidilir İstanbul ilini hedef alan sorulardır. Burası evden dönüştürülen bir müzedir. Burayı Barış Manço'ya ait her şeyin olduğu ev ya da müze olarak görmek mümkündür. Ailesinin yardımlarıyla birlikte günümüzde Manço'ya ait birçok değer bu müzede bulunabilir. Piyanosu diğer müzik aletlerinin hepsi buradadır. Tüm bunların ziyaretçiler ile buluşması, muhtemelen Barış Manço Evi giriş ücreti ne kadar, müze kart geçiyor mu soruları öğrenildiğinde olacaktır.

Barış Manço Müzesi Nerede?

Barış Manço yediden yetmişe her yaştaki insanın seveceği bir insandır. Alçak gönüllülüğü, iyimser tavırları, müzik alanındaki başarısı ve çocukları çok sevmesi onu aklımıza kazıyan özellikleridir. Barış Manço'dan bahsederken istemsizce onu her çerçevede ele alırız. Onu bir müzisyen olarak anlatabiliriz. Onu bir yazar olarak da anlatabiliriz. Hatta onu bir gazeteci olarak da anlatabiliriz. Kendisinin bu denli başarılı biri olması, onun evinin müze olmasına yol açmıştır diyebiliriz. Barış Manço'nun evi İstanbul'dadır.

Barış Manço Evi'ne Nasıl Gidilir?

Günümüzde Barış Manço Evi aslında bir müzedir. Ailesinin yardımıyla Barış Manço'ya ait her şeyi bu evde yani müzede görebiliriz. Çaldığı enstrümanlar, fotoğraflar, Barış Manço'nun heykeli, salonunu, çocuklarının odasını, kendi özel alanını ve birçok şeyi bu evde görebilmek mümkündür. Bu müze sayesinde onun izleri hala yaşatılmaktadır. Nasıl ki hala Barış Manço şarkıları dinleniyorsa onun nasıl bir yaşam sürdüğü de bu ev sayesinde yaşatılmaktadır.

Barış Manço Evi aslında her şeydir. Çünkü bir bütün olarak Barış Manço'yu bu ev ile birlikte tanıma fırsatı buluruz. Onu bu şekilde, kendi özel alanında tanımak için Barış Manço Evine gitmemiz gerekir. Bu ev ise İstanbul Kadıköy'dedir.

Barış Manço Evi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Barış Manço yaşamı boyunca birçok proje yapmıştır. Bu projelerin bazıları TV de olmuştur. Bazıları da müzik alanında olmuştur. Elinin hem resim de hem de yazı da kuvvetli olduğu söylenebilir. Çünkü kendisi hem yazar hem de bir ressamdır. Dolayısıyla kendisi birçok yeteneğe sahip biridir. Barış Manço yetenekleri ile tanındığı kadar kişiliği ile de tanınan biri olmayı başarmıştır. Herkesin bu evi gezmesi için ücretin minimum düzeyde tutulduğu ifade edilebilir.

Barış Manço Evinde Müze Kart Geçiyor Mu?

Barış Manço'nun evi aslında bir müzedir. Bu müzeye girmek için de belirli bir ücretin ödenmesi gerekir. Ücret hakkında diğer bir açıklanması gereken konu da müze kartının geçerli olup olmadığıdır. Barış Manço Evinde müze kartı geçerli değildir. Dolayısıyla müzeyi gezmek ve Barış Manço'ya ait her şeyi görmek istiyorsanız ücreti ödemeniz gerekir.