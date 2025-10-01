Barış Murat Yağcı’nın annesi Arzu Akalay Ernak hayatını kaybetti! Arzu Akalay Ernak kimdir, öldü mü, neden öldü?

ARZU AKALAY ERNAK KİMDİR?

Barış Murat Yağcı ve Yağmur Ernak'ın annesi ve ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halası olan Arzu Akalay Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak'ın eşi olarak da biliniyordu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Arzu Akalay Ernak'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.