Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Suriye'de bulunan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB sınır hattına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."