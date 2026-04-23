Barışın ekmeği Anadolu mayasıyla pişti

İstanbul Esenler Belediyesi'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, 12 ülkeden çocukları İstanbul'da buluşturdu. Kendi ülkelerinden getirdikleri un ve suları Anadolu'nun mayasıyla yoğuran çocuklar, pişirdikleri ekmekleri barış mektuplarıyla birlikte dünya liderlerine postaladı. Tören kapsamında ayrıca "Bilim Esenler" merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, fırından çıkan dumanı üstünde barış ekmekleri, PTT aracılığıyla dünya liderlerine gönderilmek üzere teslim edildi.