Barışma planı kana bulandı

İstanbul Ümraniye'de, rapçi Vahap Canbay ile yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen Kars 36 Spor'da top koşturan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21), çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz akşam Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen ortak arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) Kalaycıoğlu'yla barışmak için yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve bir arkadaşıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti.

ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLU

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerden iş adamı ve eski Diyarbakırspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, aracından inerek Canbay'ın aracına yöneldi. Arabanın camına vurduktan sonra Canbay aşağı iner inmez Kadayıfçıoğlu silahı ile peş peşe ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi ise Canbay'ın arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı oldu. Kadayıfçıoğlu'nun Canbay'dan ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'yla ilişkiye başladığı ifade edildi. Kadayıfçıoğlu'nun ismi geçtiğimiz süre zarfında ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızının eski sevgilisi olmasıyla ön plana çıkmıştı. Kadayıfçıoğlu'nun amcası Veysel Kadayıfçıoğlu da 10 yıl önce Etiler'de bir pastanenin önünde 29 kurşunla öldürülmesiyle biliniyordu.

ALEYNA GÖZALTINDA

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeyken vurduğu ve kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler ortaya çıkarken polis, kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için operasyon başlattı. Müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu önünde, hayatını kaybeden futbolcu Kundakçı'nın cenazesini bekleyen baba Cemil Kundakçı, oğlunun bayram tatili için İstanbul'a geldiğini belirterek, "Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum Canbay'la beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar" diye konuştu.

ANNE KALAYCIOĞLU: CANBAY KIZIMA KAFA ATTI

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu; "Kızım Canbay'dan üç kere ayrıldı ve hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı. Olayın yaşandığı gün kızım Dudullu'da stüdyodaydı. Canbay'ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp "Canbay çok kötü, kendini öldürecek" demiş. Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay'a çok üzüldüm" dedi.

'BİLGİYİ KİM VERDİ?'

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan baba Cemil Kundakçı, "İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuktu. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Aleyna Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş. Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.