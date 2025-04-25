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Giriş Tarihi: 25.4.2025 18:35

Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı: Kendisini bıçakladı, kadını yumrukladı!

Amasya'da meydana gelen olayda Ahmet Burak D., kendisinden ayrılan dini nikahlı eşiyle sokakta karşılaştı. Ahmet Burak D., Fatma T.’ye barışmak istediğini söyledi. Olumsuz cevap alan şahıs yanındaki bıçakla kendisini yaralarken, elinden bıçağı almak isteyen kadına da yumruk attı. Çift hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayda ilgili soruşturma sürüyor.

SERKAN ATICI
Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı: Kendisini bıçakladı, kadını yumrukladı!

Olay, öğleden sonra, Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma T., yaklaşık 3 aydır dini nikahla İstanbul'da birlikte yaşadığı Ahmet Burak D.'den ayrılıp Amasya'daki akrabasının yanına taşındı. Amasya'ya giden Ahmet Burak D., bugün sokakta karşılaştığı Fatma T.'ye barışmak istediğini söyledi.

İkili arasında çıkan tartışmada, Fatma T.'den olumsuz cevap alan Ahmet Burak D., yanında taşıdığı bıçakla kendisini karnından yaraladı. Fatma T., elinden bıçağı almak isterken Ahmet Burak D.'nin yumruk darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Burak D. ve Fatma T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı: Kendisini bıçakladı, kadını yumrukladı!
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