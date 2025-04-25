Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı: Kendisini bıçakladı, kadını yumrukladı!

İkili arasında çıkan tartışmada, Fatma T.'den olumsuz cevap alan Ahmet Burak D., yanında taşıdığı bıçakla kendisini karnından yaraladı. Fatma T., elinden bıçağı almak isterken Ahmet Burak D.'nin yumruk darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Burak D. ve Fatma T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.