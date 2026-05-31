Haberler Yaşam Haberleri Barışmak istemeyen eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü
Giriş Tarihi: 31.05.2026 12:55

Barışmak istemeyen eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Elazığ'da 28 yaşındaki Derya Çelik, boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Murat Çelik tarafından 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Barışmak istemeyen eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü
  • ABONE OL

Elazığ Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında, korkunç bir cinayet işlendi. Almanya'daki yurt dışı görevinden izne dönen askeri personel Murat Çelik eşi Derya Çelik ile barışmak istedi. Ancak kadının bu talebi reddetmesi üzerine çıkan tartışma kana bulandı. 4 yaşındaki çocuklarının evde bulunduğu sırada Murat Çelik eşine tabancayla peş peşe ateş etti.

Talihsiz kadın

Eşini öldüren Murat Çelik ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

#ALMANYA #ELAZIĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Barışmak istemeyen eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA