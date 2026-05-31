Barışmak istemeyen eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Elazığ Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında, korkunç bir cinayet işlendi. Almanya'daki yurt dışı görevinden izne dönen askeri personel Murat Çelik eşi Derya Çelik ile barışmak istedi. Ancak kadının bu talebi reddetmesi üzerine çıkan tartışma kana bulandı. 4 yaşındaki çocuklarının evde bulunduğu sırada Murat Çelik eşine tabancayla peş peşe ateş etti.

Talihsiz kadın

Eşini öldüren Murat Çelik ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.