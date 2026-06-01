Barışmak istemeyen eşini öldürdü

Elazığ'da 28 yaşındaki Derya Çelik, boşanma aşamasında olduğu eşi Murat Çelik tarafından 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olay Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında yaşandı. Almanya'daki yurt dışı görevinden izne dönen askeri personel Murat Çelik, boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Çelik ile barışmak istedi.

Ancak kadının bu talebi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. 4 yaşındaki çocuklarının evde bulunduğu sırada Murat Çelik eşine tabancayla peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi. Eşini öldüren Murat Çelik gözaltına alındıktan sonra emniyetegötürüldü. Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.