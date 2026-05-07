Bariyerlere çarpan karavan paramparça oldu: Sürücü sıkıştığı araçta hayatını kaybetti

Kaza, saat 06.45 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy 1. Cadde'de meydana geldi., Bahçeköy'den Zekeriyaköy yönüne seyir halinde olan Okan Demir (34) idaresindeki karavan, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen karavan parçalara ayrıldı. Karavanın parçaları etrafa savrulurken, kazada sürücü Demir bariyerle araç arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Okan Demir'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

