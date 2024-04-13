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Giriş Tarihi: 13.4.2024 14:15 Son Güncelleme: 13.4.2024 14:31

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş’ta bayramın son günü motosikleti ile gezmeye çıkan iki arkadaş D-100 karayolunda seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken arkasında oturan şahıs ise savrularak yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 03.00 sıralarında Mecidiyeköy D-100 Karayolu, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ve arkasında bulunan kişi motosikletten düşerek savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Kazada, motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ise kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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