Haberler Yaşam Haberleri Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 31.05.2026 20:59

Rize’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi. 4 kişinin yaralandığı kazada araç, yolun diğer tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İHA
Kaza Rize'nin Pazar ilçesinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen ve Artvin istikametine giden E.A. idaresindeki 34 TL 9903 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Hunarsı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Sürüklenen otomobil yolun diğer tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü E.A. ile birlikte araçta bulunan C.K., A.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
