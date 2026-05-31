Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 7 ölü, 1’i ağır 33 yaralı

Kaza, Denizli - Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir - Antalya seferini yapan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Denizli - Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın başlayan otobüs bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemede, kaza ve yangın nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır olmak üzere 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir - Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kaza bölgesinde çalışmalar sürüyor.