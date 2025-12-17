Bariyerlere saplanıp demir yığınına döndü: Kamyon kabininde can pazarı! ’Dayan’

Edinilen bilgiye göre,. İzmir yönüne giden Ahmet U. idaresindeki kamyon, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dinlenme tesisi girişinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun kabini yerinden koparak adeta hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
'DAYAN' DİYEREK TESELLİ ETTİLER
Kaza sonucu kabin içinde sıkışan sürücü Ahmet U.'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Demir yığınındaki Ahmet U.'ya ekipler "dayan" dediler. Takoz yardımıyla kurtarma için alan oluşturulup Ahmet U.'nun dışarı çıkması sağlandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.