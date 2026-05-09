Barlara kaçak içki baskını

stanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Ekipler, son bir hafta içerisinde İstanbul'un Arnavutköy, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki restoran, gece kulübü, bar ve benzeri işyerlerine yönelik bir dizi denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Aramalar neticesinde; alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 2 ton 350 litre etil ve metil alkol ile 91 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca yapılan denetimlerde 1454 kişi, Genel Bilgi Toplama sistemi üzerinden sorgulandı. Denetimlerde 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 1'i tutuklandığını diğerinin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 işyeri ise mühürlendi.

