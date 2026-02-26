Baronların taşeronlarına operasyon: 15 gözaltı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İSTANBUL Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalarda; İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda, yakalanan uyuşturucu baronlarıyla bağlantılı olduğu ve onlar adına mal varlığı devralarak taşeronluk yaptığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı kişilerle irtibatı tespit edildi. 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, bir ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına da el konuldu.