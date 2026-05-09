Bartın Başsavcılığı duyurdu: Cinsel istismar soruşturmasında 33 tutuklama!

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde ikamet eden 2013 doğumlu bir çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları üzerine, 18.04.2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar neticesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyasının 28 Nisan 2026 tarihinde adliyemize intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti ve kapsamı gözetilerek adli birimlerimizce en üst düzeyde koordinasyon sağlanmış ve gerekli tüm önlemler ivedilikle alınmıştır. Yürütülen titiz çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında; mağdur çocuğumuzun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, eyleme iştirak ettiği tespit edilen 10 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında 08.05.2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir" denildi.