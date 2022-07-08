Bartın bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bartın’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Bartın bayram namazı saati" bilgileri Kurban Bayramı sabahı namaz için camilere gidecek olanlar tarafından öğrenilmek istenerek Bartın'da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Diyanet ile 2022 Bartın Bayram namazı saati ve tüm detaylar;
Bartın ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00'da kılınacak.
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.
Namaz kılmadan teşrik tekbiri getirilmez çünkü teşrik tekbiri farz namazının ardından okunmaktadır. Ancak namaz kılmadan tekbir getirilmesinde bir sakınca yoktur.