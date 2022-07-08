Haberler Yaşam Haberleri Bartın bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bartın’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 00:08 Son Güncelleme: 8.7.2022 00:10

Bartın bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bartın’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı’nı Bartın ilimizde idrak edecek olanlar bayram sabahı camiye gitmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri kaynaklı olarak “Bartın bayram namazı saati” detaylarını öğrenmek isteyerek Bartın’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Diyanet ile Bartın’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Bartın bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bartın’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Bartın bayram namazı saati" bilgileri Kurban Bayramı sabahı namaz için camilere gidecek olanlar tarafından öğrenilmek istenerek Bartın'da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BARTIN'DA KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile 2022 Bartın Bayram namazı saati ve tüm detaylar;



BARTIN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bartın ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00'da kılınacak.

TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.



TEŞRİK TEKBİRİ HANGİ ZAMANLARDA SÖYLENİR?

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.



NAMAZ KILMADAN TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Namaz kılmadan teşrik tekbiri getirilmez çünkü teşrik tekbiri farz namazının ardından okunmaktadır. Ancak namaz kılmadan tekbir getirilmesinde bir sakınca yoktur.

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Bartın bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bartın’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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