Bartın Kamp Alanları - En İyi Bartın Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin Batı Karadeniz'inde yer alan Bartın, tarihi yerleri, doğal köyleri ve kamp alanları ile her sene pek çok tatilcinin rotaları arasında yer almaktadır. Bartın kamping alanlarında, oldukça kolay bir şekilde pek çok imkana ulaşmak mümkündür. Dilerseniz; Bartın kamp alanları, en güzel Bartın çadır kamp alanları nerede ve yol tarifi nasıldır? Birlikte inceleyelim...

Bartın Kamp Alanları Nerede?

Özellikle kamp severlerin en çok tercihi olan Bartın, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları ile tatil için oldukça tercih edilen şehirlerden biridir. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan şehir, 59 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. Bartın kamp alanlarına örnekler;

Kapısuyu Plajı Kamp Alanı

Güzelehisar Kamp Alanı

Uluyayla Kamp Alanı

Kokurdan Yaylası Kamp Alanı

Zoni Yaylası Kamp Alanı

Göldere Şelalesi Kamp Alanı

Ardıç Yaylası Kamp Alanı

Gergece Şelalesi Kamp Alanı

Bozköy Sahili Kamp Alanı

Yardibi Koyu Kamp Alanı

Akkonak Plajı Kamp Alanı

Çötlük Plajı Kamp Alanı

En İyi Bartın Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir?

Harika doğa manzaraları, ormanın ortasında doğa ile baş başa kalma şansı, şelale kenarında kamp yapma imkanları ve daha bir çok imkan ile Bartın kamp alanlarında faydalanmanız oldukça mümkündür.

Gezen Yaylası Kamp Alanı

Mugada Kamping Alanı

Akarsu Kamping

Resif Kamping

Küre Dağları Milli Parkı Kamp Alanı

İnkumu Plajı Kamp Alanı

Dolunay Kamping

Yakamoz Kamping

Çeşmi Çakraz Yörük Kamping

Doğa Kamping

Yüksel Pansiyon Kamping

Bartın'da bulunan tüm kamp alanlarına, Bartın merkez konumundan ulaşılabilmektedir. İster kara, ister hava yolu aracılığıyla ulaşım sağlanabilmektedir. Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan kamp alanlarına 5 saat 45 dakika sürede (yaklaşık 476,6 kilometre) Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden gidilebilmektedir.