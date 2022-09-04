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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:15 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:15

Bartın Kamp Alanları - En İyi Bartın Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Ülkemiz eşsiz doğası ve masmavi denizi ile tatil için oldukça ilgi gören ülkelerden biridir. Bartın, yerli ve yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapan illerimizden biridir. Tatilciler, Bartın çadır kamp alanları seçeneklerine çok kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Harika doğa, eşsiz manzaralara ve daha bir çok imkana Bartın kamp alanlarında rastlamanız mümkündür. Peki ya Bartın kamp alanları nerelerdir? İşte en iyi Bartın çadır kamp yapılacak yerler.

Bartın Kamp Alanları - En İyi Bartın Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin Batı Karadeniz'inde yer alan Bartın, tarihi yerleri, doğal köyleri ve kamp alanları ile her sene pek çok tatilcinin rotaları arasında yer almaktadır. Bartın kamping alanlarında, oldukça kolay bir şekilde pek çok imkana ulaşmak mümkündür. Dilerseniz; Bartın kamp alanları, en güzel Bartın çadır kamp alanları nerede ve yol tarifi nasıldır? Birlikte inceleyelim...

Bartın Kamp Alanları Nerede?

Özellikle kamp severlerin en çok tercihi olan Bartın, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları ile tatil için oldukça tercih edilen şehirlerden biridir. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan şehir, 59 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. Bartın kamp alanlarına örnekler;

  • Kapısuyu Plajı Kamp Alanı
  • Güzelehisar Kamp Alanı
  • Uluyayla Kamp Alanı
  • Kokurdan Yaylası Kamp Alanı
  • Zoni Yaylası Kamp Alanı
  • Göldere Şelalesi Kamp Alanı
  • Ardıç Yaylası Kamp Alanı
  • Gergece Şelalesi Kamp Alanı
  • Bozköy Sahili Kamp Alanı
  • Yardibi Koyu Kamp Alanı
  • Akkonak Plajı Kamp Alanı
  • Çötlük Plajı Kamp Alanı

En İyi Bartın Çadır Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir?

Harika doğa manzaraları, ormanın ortasında doğa ile baş başa kalma şansı, şelale kenarında kamp yapma imkanları ve daha bir çok imkan ile Bartın kamp alanlarında faydalanmanız oldukça mümkündür.

  • Gezen Yaylası Kamp Alanı
  • Mugada Kamping Alanı
  • Akarsu Kamping
  • Resif Kamping
  • Küre Dağları Milli Parkı Kamp Alanı
  • İnkumu Plajı Kamp Alanı
  • Dolunay Kamping
  • Yakamoz Kamping
  • Çeşmi Çakraz Yörük Kamping
  • Doğa Kamping
  • Yüksel Pansiyon Kamping

Bartın'da bulunan tüm kamp alanlarına, Bartın merkez konumundan ulaşılabilmektedir. İster kara, ister hava yolu aracılığıyla ulaşım sağlanabilmektedir. Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan kamp alanlarına 5 saat 45 dakika sürede (yaklaşık 476,6 kilometre) Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden gidilebilmektedir.

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Bartın Kamp Alanları - En İyi Bartın Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
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