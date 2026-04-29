Bartın’da korkutan kaza: 44 Yaralı

Bartın Zonguldak Karayolu Kutlubey kampüsü kavşağında Bartın Özel Halk Otobüsünün özel bir aracın üzerine devrilmesi sonucu çoğu Üniversite öğrenci olmak üzere 44 kişi yaralandı. Olay sabah saatlerinde Bartın Üniversitesine öğrenci servisi yapan H.K nin kullandığı Özel Halk Otobüsü Kutlubey kavşağında I.Ç nin kullandığı özel araç ile çarpışması sonucu aracın üstüne devrildi.

Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi. Kaza bölgesine intikal eden Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.