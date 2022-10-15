Bartın maden ocağında ölenlerin isimleri belli oldu: Bartın Amasra maden ocağı patlamasındaki 41 şehidimizin isim listesi

BAKANLARDAN SON DURUM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maden faciasının yaşandığı bölgede son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili olarak can kaybının 28'e ulaştığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, patlama sonrasında içeride kalan maden işçilerinin yerlerini bildiklerini söyledi. Ne yazık bugün 11.40 sularında yapılan son açıklamayla şehit sayımızın 40'a yükseldiği öğrenildi. Bartın'a giden Başkan Erdoğan saat 15.10 sularında yaptığı açıklamada şehit sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu madenden yaralı olarak kurtarılan 6 madencinin ambulans uçakla İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldüğünü açıkladı. Bakan Soylu diğer yaralı madencilerden 3'ünün Bartın Devlet Hastanesi'nde 2'sinin özel hastanede olmak üzere Bartın'da tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Soylu açıklamasına şöyle devam etti: 11 kardeşimizin de hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastanelere gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler.