Bartın Nerede? Bartın Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Bartın şehri özellikle plajları ile dikkat çekmekte ve yıl içinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır. Tarihi yapısı, geçmişten günümüze gelen klasikliği ile dikkat çeken Bartın ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını aşağıda sizin için hazırladık. Bartın hangi bölgede merak ediyorsanız, buyurun detaylar…

Bartın Nerede?

Eskiden Zonguldak'a bağlı bir ilçe iken şehir statüsü kazanan Bartın ili Karadeniz bölgesinin batısında yer alır. Doğuda Kastamonu, güneyde Karabük ve batısında Zonguldak ile komşudur. Merkez ilçesi dahil toplam 4 ilçesi bulunan Bartın ilimiz özellikle ovaları, akarsuları ve yaylaları ile dikkat çekmektedir.

Bartın Hangi Bölgede?

Bartın ili ülkenin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi'nin batı kesiminde yer alır.

Bartın'a Nasıl Gidilir?

Konumu dolayısı ile tüm şehirlerden rahat bir karayolu ulaşımı sağlanabilmektedir. Hem özel araç ile hem de otobüsler ile Bartın'a ya da ilçelerine ulaşım rahatlıkla sağlanır. Bartın'a ulaşımda havayolunu tercih etmek isterseniz de bilmeniz gereken şey Bartın'a direkt havayolu ile ulaşımın mümkün olmadığıdır.

Zonguldak havalimanı ile Bartın şehir merkezi arası ortalama 40 kilometredir ve havayolu ile ulaşımda Zonguldak havalimanı aracılığı ile seyahat mümkün olmaktadır. Bartın ilimizin İstanbul ile uzaklığı 440 km, Ankara ile uzaklığı ise 290 km'dir.