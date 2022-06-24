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Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:48 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:48

Bartın Nerede? Bartın Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Bartın Nerede? Bartın Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizde hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok merak ettiği bölgelerin başında Karadeniz bölgesi gelmektedir. Eşsiz doğası, tarihi ve insanlarının sıcaklığı ile Karadeniz Bölgesinde bulunan hemen her şehir sıklıkla merak edilip araştırılmaktadır. Bartın da Karadeniz bölgesinde bulunan bir şehrimiz olarak karşımıza çıkar. Bartın nerede ya da Bartın hangi bölgede soruları Bartın şehri ile ilgili sık araştırılan konulardır. Siz de Bartın’a nasıl gidilir ya da Bartın nerede diye merak ediyorsanız işte bu yazımız tam size göre. İşte Bartın ile ilgili merak edilen tüm detaylar, sorular ve cevapları sizlerle.

Bartın şehri özellikle plajları ile dikkat çekmekte ve yıl içinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır. Tarihi yapısı, geçmişten günümüze gelen klasikliği ile dikkat çeken Bartın ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını aşağıda sizin için hazırladık. Bartın hangi bölgede merak ediyorsanız, buyurun detaylar…

Bartın Nerede?

Eskiden Zonguldak'a bağlı bir ilçe iken şehir statüsü kazanan Bartın ili Karadeniz bölgesinin batısında yer alır. Doğuda Kastamonu, güneyde Karabük ve batısında Zonguldak ile komşudur. Merkez ilçesi dahil toplam 4 ilçesi bulunan Bartın ilimiz özellikle ovaları, akarsuları ve yaylaları ile dikkat çekmektedir.

Bartın Hangi Bölgede?

Bartın ili ülkenin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi'nin batı kesiminde yer alır.

Bartın'a Nasıl Gidilir?

Konumu dolayısı ile tüm şehirlerden rahat bir karayolu ulaşımı sağlanabilmektedir. Hem özel araç ile hem de otobüsler ile Bartın'a ya da ilçelerine ulaşım rahatlıkla sağlanır. Bartın'a ulaşımda havayolunu tercih etmek isterseniz de bilmeniz gereken şey Bartın'a direkt havayolu ile ulaşımın mümkün olmadığıdır.

Zonguldak havalimanı ile Bartın şehir merkezi arası ortalama 40 kilometredir ve havayolu ile ulaşımda Zonguldak havalimanı aracılığı ile seyahat mümkün olmaktadır. Bartın ilimizin İstanbul ile uzaklığı 440 km, Ankara ile uzaklığı ise 290 km'dir.

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Bartın Nerede? Bartın Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
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