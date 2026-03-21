Bartın’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir eden 4 araç birbirine çarptı. Feci kazada araçlardan biri karşı şeride geçerken ortalık savaş alanına döndü. Orta refüjdeki aydınlatma direğinin devrildiği kazada araç parçaları ise yola savruldu.

Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kazada, yol uzun süre çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Kazadan yaklaşık 1 saat sonra araçlardan biri çekici yardımıyla kaldırılırken, yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Elektrik enerjisinin kesildiği yoldan araçların kaldırılması çalışması sürüyor.