Bartın’da acı olay: Denize giren Yusuf Ülger hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gelen son dakika bilgisine göre ise genç adamın cansız bedenine ulaşıldı. Denize girdiği yerden 50 metre uzaklıkta, 3 metre derinlikte bulunan Ülger'in, cansız bedeni dalgıçlar tarafından kıyıya getirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ülger'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Ülger'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı