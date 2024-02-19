Bartın’da acı olay: Denize giren Yusuf Ülger hayatını kaybetti

Olay, saat 09.00 sıralarında Amasra ilçesi Küçük Liman mevkinde meydana geldi. Limanda bir kişinin montunu ve üstündekileri çıkardıktan sonra denize girip çıkmadığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi gönderildi. 9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışması başlattı.
Polis ekipleri de deniz kıyısında arama çalışması yaparken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Montta Yusuf Ülger adına teknisyen olarak çalıştığı bir üniversitenin kimlik kartı çıktı. Ülger'in bugün sabah saatlerinde Ankara'dan gezmek için Amasra'ya geldiği öğrenildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Gelen son dakika bilgisine göre ise genç adamın cansız bedenine ulaşıldı. Denize girdiği yerden 50 metre uzaklıkta, 3 metre derinlikte bulunan Ülger'in, cansız bedeni dalgıçlar tarafından kıyıya getirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ülger'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Ülger'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı